Порошенко получил от США два катера и снова обвинил РФ в «желании напасть»

Киев, , 11:21 — REGNUM В США президент Петр Порошенко принял участие в торжественной церемонии передачи военно-морским силам Украины двух патрульных катеров береговой охраны класса «Island» «Драммонд» и «Кушинг». Церемония состоялась на территории базы Береговой охраны США «Балтимор», передает пресс-служба главы украинского государства.

По словам Порошенко, «Россия готовится к нападению на Украину с моря, чтобы получить наземный коридор в Крым».

«Это происходит в то время, когда Россия подрывает свободу морей и мореплавания в Азовском море, трусливо охотясь и запугивая коммерческие корабли под украинским флагом и флагами других стран. Потому что Россия не отказывается от своих планов по получению наземного коридора в оккупированный Крым… Столкнувшись с сильным противодействием на суше благодаря усилению обороноспособности Украины, Россия испытывает воды для возможного нападения с моря. Как уличный хулиган, Москва делает удар, если нет никакой реакции, то она делает еще один удар», — сказал Порошенко.

Он считает, что передача кораблей усилит оборонное сотрудничество между Украиной и США.

«Украина является де-факто восточным флангом НАТО, а этот жест поддержки усилил оборонное сотрудничество между нашими странами… Мир через силу — это наиболее эффективная стратегия против российской агрессии», — подчеркнул Порошенко.

При этом президент сообщил, что Украина получила от США более 1 млрд долл военной помощи.

«На сегодняшний день от США мы получили более 1 млрд. американских долларов на поддержку безопасности. Поддержку реформ сектора национальной безопасности и обороны Украины, поддержку закона о национальной безопасности и его внедрение, что делает нашу армию совместимой с американской и НАТО», — рассказал Порошенко.

Он приветствовал решение конгресса США выделить Киеву 250 млн долл на военную помощь.

«Мы ценим недавнее решение Конгресса США увеличить эту помощь (до 250 млн долл). Это поддерживает наши военные ассигнования, которые уже превысили 6% ВВП», — добавил Порошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября палата представителей Конгресса США одобрила проект бюджета министерства обороны на 2019 год, в котором предусмотрена финансовая помощь Украине в $250 млн.

«Палата представителей одобрила ранее согласованный с Сенатом проект закона об ассигнованиях на нужды министерства обороны на 2019 год, который предусматривает $250 млн помощи Украине в сфере безопасности», — говорится в сообщении посольства Украины в США в Facebook.

По данным посольства, эта смета для Украины на $50 млн больше, чем в 2018 году. Заявленные $250 млн выделяются на проведение военных учений, предоставление военного оснащения, летальных видов вооружений и логистической поддержки, замены ранее предоставленных вооружений или военных товаров, а также на разведывательную поддержку Вооруженных сил и сил безопасности Украины. Теперь закон направят на подпись президенту Трампу.

Напомним, 18 сентября в Нью-Йорке открылась 73-я сессия Генассамблеи ООН. 25 сентября — 1 октября проходят общие прения. Порошенко прибыл в США с визитом 24 сентября и пробыл там до 27 сентября. За это время он провел 25 встреч с главами иностранных делегаций. Среди них Румыния, Словакия, Великобритания, Турция, Нидерланды, Польша, США, Финляндия, Бельгия, Хорватия, Словения, Сербия, Болгария, Йемен, Черногория, Албания, Эквадор, Республика Корея, Дания, Португалия. А также Генеральные секретари ООН и НАТО и председатель Совета Европейского Союза.