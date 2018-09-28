Главой Минздрава Московской области назначен Дмитрий Матвеев

Красногорск, , 11:16 — REGNUM Дмитрий Матвеев назначен министром здравоохранения Московской области. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, сообщается на сайте правительства Московской области.

Матвеев сменил на посту главы Минздрава Дмитрия Маркова. Ранее новый министр здравоохранения Дмитрий Матвеев занимал пост министра здравоохранения Пермского края.

Справка:

Дмитрий Александрович Матвеев родился в 1978 году в г.Чебоксары. В 2000 году окончил Чувашский государственный университет им.И.Н.Ульянова, в 2000 — 2002 годы — слушатель клинической ординатуры университета. В 2004 — 2006 годах работал врачом-методистом, директором ГУЗ «Центр реализации программ и проектов» Минздравсоцразвития Чувашии.

С декабря 2006 года был начальником управления развития медицинской и социальной помощи, начальником отдела организации медицинской помощи Министерства здравоохранения и соцразвития Чувашии. В ноябре 2099 года назначен главой департамента здравоохранения Кировской области. С 2017 года возглавлял Минздрав Пермского края.

Читайте подробнее: Министр здравоохранения Прикамья ушёл в отставку