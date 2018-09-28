Трамп назвал «сильной и честной» речь обвиненного в домогательствах Кавано

Вашингтон, , 11:14 — REGNUM Речь обвиненного в сексуальных домогательствах кандидата на пост судьи Верховного суда Соединенных Штатов Бретта Кавано в юридическом комитете американского сената была «сильной и честной». Об этом в своем Twitter написал 28 сентября президент США Дональд Трамп.

По словам главы Белого дома, своим выступлением Кавано доказал, что достоин быть кандидатом на указанный высокий пост.

«Его речь была сильной, честной и захватывающей», — подчеркнул американский лидер.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1045444544068812800

Также Трамп раскритиковал представителей Демократической партии США за попытки помешать ему назначить Кавано на пост судьи Верховного суда.

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Напомним, в июле Трамп предложил кандидатуру Кавано на должность судьи Верховного суда США вместо уходящего в отставку Энтони Кеннеди. Затем сенатор Дайэнн Файнстайн получила письмо, в котором некая женщина рассказала о том, что в 1980-х годах Кавано чуть не изнасиловал её. Позже стало известно, что автор письма — профессор психологии Кристин Блейзи Форд.

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