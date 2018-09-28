«США не сдержали обещаний»: Эрдоган о сделке по сирийскому Манбиджу

Анкара, , 11:11 — REGNUM Соединенные Штаты Америки не выполнили своих обязательств по выводу курдских вооруженных отрядов Народных защитников (YPG) из сирийского Манбиджа, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«США не выполнили дорожную карту и календарь по Манбиджу. YPG не покинули этот регион. США не сдержали своих обещаний», — цитирует турецкое издание Hurriyet Эрдогана.

Напомним, США и Турция заключили сделку по Манбиджу. Она предполагала полный вывод курдских отрядов Народных защитников из города, возложение вопросов обеспечения безопасности на американские, французские и турецкие войска.

После соответствующей сделки курдское движение раскололось на две части: одна по-прежнему поддерживает США, вторая же пошла на переговоры с Дамаском без предварительных условий.

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