Посольство России призвало Киев соблюдать положения Венской конвенции

Киев, , 11:09 — REGNUM Посольство России на Украине направило ноту протеста в МИД Украины в связи с хулиганской акцией, проведенной 27 сентября украинскими радикалами возле здания торгового представительства РФ в Киеве, сообщает пресс-служба российского дипломатического ведомства.

В российском посольстве отметили, что радикалы-националисты применили дымовые шашки, оставили оскорбительные надписи на ограждении торгпредства и причинили ущерб автомобилям российских дипломатов. Все это является нарушением Венской конвенции, поскольку Украина должна защищать дипведомства от всяких нападений, однако Киев остается безучастным к данным событиям. Так, прибывшие на место полицейские «молча наблюдали за бесчинствами распоясавшихся бандитов, ничего при этом не предпринимая».

Напомним, после госпереворота на Украине начал резко расти градус русофобии.