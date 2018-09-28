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Посольство России призвало Киев соблюдать положения Венской конвенции

Политика

Украинские власти должны защищать российское посольство от любых вторжений

Киев, 28 сентября 2018, 11:09 — REGNUM  Посольство России на Украине направило ноту протеста в МИД Украины в связи с хулиганской акцией, проведенной 27 сентября украинскими радикалами возле здания торгового представительства РФ в Киеве, сообщает пресс-служба российского дипломатического ведомства.

В российском посольстве отметили, что радикалы-националисты применили дымовые шашки, оставили оскорбительные надписи на ограждении торгпредства и причинили ущерб автомобилям российских дипломатов. Все это является нарушением Венской конвенции, поскольку Украина должна защищать дипведомства от всяких нападений, однако Киев остается безучастным к данным событиям. Так, прибывшие на место полицейские «молча наблюдали за бесчинствами распоясавшихся бандитов, ничего при этом не предпринимая».

Напомним, после госпереворота на Украине начал резко расти градус русофобии.

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