Списанные в США катера помогут Киеву сдержать «агрессию» РФ – Daily Signal

Вашингтон, , 11:01 — REGNUM Береговая охрана США передала 27 сентября украинским ВМС два списанных катера на церемонии в американском Балтиморе. Благодаря этим кораблям, а также поддержке Великобритании Киев сможет дать отпор российской агрессии в Азовском море, пишет Нолан Петерсон в статье для The Daily Signal.

«Передача этих кораблей является лишь последним примером длительной стратегии США по оказанию помощи Украине в защите ее суверенитета и территориальной целостности», — отметил помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Роберт Карем.

Речь идет о двух катерах класса «Айленд» — Drummond и Cushing, — вооруженных 25-миллиметровым пулеметом, двумя пулеметами 50 калибра, а также рядом другого стрелкового оружия. Береговая охрана США использовала эти патрульные катера для огромного числа операций, в том числе в борьбе с наркоторговлей. Теперь они пройдут широкомасштабную модернизацию на одной из верфей береговой охраны в Балтиморе, после чего два украинских экипажа пройдут трехмесячную подготовку в рядах береговой охраны.

«Вместе с этими кораблями США предоставляют полный пакет поддержки, в том числе запасные части», — отметил пресс-секретарь Пентагона Эрик Пахон.

Соглашение о передаче катеров является лишь частью более широкой стратегии НАТО по поддержанию морской безопасности Украины. 21 сентября глава министерства обороны Великобритании Гавин Уильямсон объявил о том, что Соединенное Королевство развернет на территории Украины большое число своих морских пехотинцев и направит в Киев атташе по вопросам ВМФ. По его словам, это делается для того, чтобы оказать помощь Украине в укреплении ее флота. В Лондоне также заявили, что страна будет проводить большее число патрулей в Черном море.

Напомним, патрульные катера класса «Айленд», которые принял президент Украины Петр Порошенко, были построены в 1988 году и списаны в 2017 в связи с заменой их более современными кораблями класса «Сентинел». Передача катеров осуществляется формально как подарок, тем не менее Киеву придется покрыть стоимость транспортировки катеров, а также подготовки украинских экипажей. Так, по некоторым данным, транспортировка двух катеров обойдётся ВМСУ в $7—10 млн.

При этом, как сообщает ряд СМИ, несмотря на то что их передачу связывают с «эскалацией враждебности» России в регионе, получить эти корабли Украина должна была еще несколько лет назад, но этому мешали бюрократические причины. Вместо предложенной Вашингтоном схемы передачи напрямую от Пентагона министерству обороны Украины, в Киеве настояли на участии «Укроборонпрома» в сделке. По словам источников, эта компания склонна брать за посредничество комиссию в размере от %5 (официально) до 20% и 25%.

Необходимо также отметить, что передача каждого такого катера экономит бюджету оборонного ведомства США около $400 тыс., которые могли бы быть потрачены на переоснащение или утилизацию этих кораблей. Помимо Украины, подобные катера были переданы ранее Коста-Рике и Пакистану.