Пресненский суд Москвы рассмотрит 15 сентября иск Максаковой к мужу

Москва, , 10:57 — REGNUM Определена дата досудебной подготовки иска экс-депутата Госдумы от партии «Единая Россия» VI созыва оперной певицы Марии Максаковой к ее новому супругу. Об этом сообщили в Пресненском суде Москвы.

Отмечается, что судебной инстанцией принят к производству иск Максаковой о признании недействительным договора купли-продажи квартиры, а досудебная подготовка по указанному делу состоится 15 октября.

Ранее сообщалось, что вдова убитого в марте 2017 года в центре Киева бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова спустя всего несколько месяцев после нового замужества подала в суд на своего супруга — Далхата Халаева. Сообщалось, что предметом спора стала подаренная ей своему мужу квартира на Краснопресненской набережной в Москве.

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