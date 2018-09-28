Пятница, 28 Сентября 2018 года
12:20:35 МСК

Пресненский суд Москвы рассмотрит 15 сентября иск Максаковой к мужу

Политика

Судебной инстанцией принят к производству иск о признании недействительным договора купли-продажи квартиры

Пресненский суд Москвы рассмотрит 15 сентября иск Максаковой к мужу
Джон Лэври. Судебное заседание. 1916

Москва, 28 сентября 2018, 10:57 — REGNUM  Определена дата досудебной подготовки иска экс-депутата Госдумы от партии «Единая Россия» VI созыва оперной певицы Марии Максаковой к ее новому супругу. Об этом сообщили в Пресненском суде Москвы.

Отмечается, что судебной инстанцией принят к производству иск Максаковой о признании недействительным договора купли-продажи квартиры, а досудебная подготовка по указанному делу состоится 15 октября.

Ранее сообщалось, что вдова убитого в марте 2017 года в центре Киева бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова спустя всего несколько месяцев после нового замужества подала в суд на своего супруга — Далхата Халаева. Сообщалось, что предметом спора стала подаренная ей своему мужу квартира на Краснопресненской набережной в Москве.

Читайте также: Максакова судится с новым мужем из-за подаренной квартиры

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Дело Вороненкова и Максаковой
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить