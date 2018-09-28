Владимир Слепцов подтвердил свой уход с поста мэра Ярославля

Ярославль, , 10:56 — REGNUM Владимир Слепцов сложит полномочия мэра Ярославля в следующую среду. Об этом он рассказал корреспонденту ИА REGNUM.

В разговоре мэр сообщил, что пока работает на своем посту, но в следующую среду состоится заседание муниципалитета, на котором Слепцов сложит свои полномочия в связи с переходом на работу в Московскую область.

Слепцов работал мэром города с 2016 года, до этого возглавлял городской округ Химки, Сергиево-Посадский район Московской области. Ожидается, что Слепцова сменит и.о. главы Переславля-Залесского Владимир Волков.

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