Недовольным белгородским чиновникам заткнули рты

Белгород, , 10:54 — REGNUM Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих администрации города Белгорода запретил чиновникам критиковать начальство и вести споры в интернете. Как говорится в документе, кодекс призван повысить эффективность работы муниципальных служащих, укрепить авторитет мэрии и предотвратить коррупцию. Однако некоторые его пункты белгородцы уже окрестили «цензурой для чиновников».

«Муниципальные служащие, сознавая ответственность перед государством, обществом и гражданами, призваны… воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении деятельности администрации города, её руководителя, иных должностных лиц, если это не входит в должностные обязанности муниципального служащего», — указано в документе.

В нерабочее время чиновникам запретили участвовать в конфликтных ситуациях в публичных местах, в том числе и в интернете — чтобы не нанести ущерб своей репутации или авторитету мэрии.

Далее поведению в интернете посвящен целый раздел документа. Во всемирной паутине чиновникам запретили употреблять ненормативную лексику, разглашать государственные тайны или информацию для внутреннего служебного пользования, критиковать существующий конституционный строй и институты власти и вступать в сообщества, в которых такая критика приветствуется.

Чиновникам на руководящих должностях посоветовали при публикации собственного мнения «придерживаться исключительно своей сферы должностных обязанностей» и напомнили, что однажды опубликованную в интернете информацию удалить невозможно.

Все пункты кодекса должны исполняться чиновниками не только на своих страницах или в собственных блогах, но и в комментариях на страницах других людей. За нарушения кодекса служащим грозит от «морального осуждения» комиссии по этике до дисциплинарного взыскания и невозможности продвинуться на вышестоящие должности.

Как уже сообщало ИА REGNUM, мэра Константина Полежаева переизбрали на пост главы городской администрации 21 сентября. В финальном этапе конкурса на замещение этой должности кандидаты представили свои программы развития Белгорода, и из депутатов Горсовета за выступление Полежаева проголосовали 32 депутата из 39. Сам текст выступления опубликован не был, однако через несколько дней после «выборов» выяснилось, что одним из пунктов развития города Полежаев назвал полную ликвидацию электротранспорта, против которой сейчас протестуют белгородцы.

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