На Украине пожаловались на проблемы с получением виз в Италию

Киев, , 10:52 — REGNUM Группа граждан Украины, которая получила грант от Apple и итальянской академии на обучение в Неаполе столкнулась с невозможностью покинуть страну и вылететь в назначенный срок в Италию. Как сообщил в Facebook украинский радиоведущий Александр Сказкин, разрешительные документы молодые люди не могут почти полторы недели.

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Автор поста отмечает, что несмотря на существующий безвизовый режим между Украиной И ЕС, «для девятимесячного обучения в Италии нужна национальная виза категории D».

«Вроде ничего сложного — заполнил анкету, собрал документы, подался в консульство ‑ и сиди жди. Но», — пишет Сказкин.

Из-за бюрократизма в итальянском консульстве сделать это до сих пор не удалось. При этом Сказкин отметил, что для участников программы в России визы оформили в течение двух дней.

https://www.facebook.com/djskazkin/posts/10217048937311420

«Итальянцы не любят украинцев?» — задался вопросом Сказкин.

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Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2017 года Европарламент поддержал отмену виз для граждан Украины для всех стран Шенгенской зоны. При этом граждане Украины смогут посещать четыре страны, не входящие в ЕС: Исландию, Норвегию, Швейцарию и Лихтенштейн. В середине мая в Страсбурге состоялась церемония подписания законодательного решения о введении Европейским союзом безвизового режима для граждан Украины. Президент страны Пётр Порошенко заявил, что это «исторический день для Украины и ЕС».

Посещать страны Шенгенской зоны без виз граждане Украины могут при наличии биометрического паспорта. Им разрешено находиться на территории Евросоюза не более 90 дней в течение полугода в туристических, предпринимательских и семейных целях. В остальных случаях необходимо получение специальной визы.