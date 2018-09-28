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Главное событие сентября — Единый день голосования: опрос

Политика

Опрос «Левада-центра»

Москва, 28 сентября 2018, 10:51 — REGNUM  В сентябре 2018 года гражданам РФ больше всего запомнилась Единый день голосования, который прошел 9 сентября в 80 регионах России. Об этом заявили 24% граждан. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

Также в сентябре граждане внимательно следили за новостями о сбитом израильскими военными российском самолёте ИЛ-20 в Сирии (18%). Кроме того, граждан привлекало обсуждение пенсионной реформы (15%). 8% опрошенных были озабочены личными событиями, происходящими в их жизни. За перемещениями президента РФ Владимира Путина наблюдали 5% респондентов. Отдыхали, были в отпуске, собирали урожай на даче 4%.

Меньше всего в первый месяц осени граждане РФ обращали внимание на санкции против России, спортивные события и «дело Скрипалей» (по 1%). Примечательно, что 25% не помнят или затруднились дать ответ на вопрос о главном запомнившемся событии в сентябре 2018 года

Опрос проведен 20 — 26 сентября 2018 года по всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ. Исследование проводилось методом личного интервью.

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Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября в Единый день голосования в 80 регионах Российской Федерации проходили более 4700 выборов разного уровня. В этот день выбирали депутатов Госдумы, глав субъектов РФ и депутатов региональных законодательных собраний.

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Единый день голосования 9 сентября 2018 года
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