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Пучдемон заявил о несозданных для его возвращения в Испанию условиях

Политика

В июле Пучдемон вернулся в Бельгию из Германии после освобождения из-под подписки о невыезде

Брюссель, 28 сентября 2018, 10:49 — REGNUM  Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что условия для его возвращения в Испанию пока не созданы. Об этом он рассказал в эфире RTBF.

«Условия для моего возвращения пока не созданы, мы подвергаемся жестким репрессиям», — заявил Пучдемон.

Напомним, в июле экс-глава Женералитата Каталонии Карлес Пучдемон вернулся в Бельгию из Германии после освобождения из-под подписки о невыезде.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2018 года Пучдемона, бежавшего из Испании после референдума о независимости Каталонии, арестовали в Германии. Через некоторое время политика освободили под подписку о невыезде.

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Референдум о независимости Каталонии
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