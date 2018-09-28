Новая Украина будет старой, ибо считать будет Петр Алексеевич…

Марьян Сидорив, , 13:57 — REGNUM

Текст присяги члена Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины нынче звучит так: «Я, имярек, клянусь украинскому народу при осуществлении своих полномочий в Центральной избирательной комиссии соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, внепартийную позицию, быть честным, объективным и беспристрастным в решении вопросов, относящихся к полномочиям комиссии, обеспечивать реализацию и защиту избирательных прав граждан Украины и права на участие в референдуме».

К словам, действительно, не придерешься, хотя дела (действия) по формированию нового состава ЦИК напоминали не создание «политической совести нации» (а ведь так хочется, чтобы ЦИК был именно ею!), а помесь шапито и триллера. Но важен результат, а результатом для действующей власти могло быть только сохранение для действующего президента контроля над ЦИК. То есть половина его членов (для голосования) должны быть просто «свои», а две трети (для кворума) — «свои» и «союзники».

Задача осложнялась необходимостью заткнуть рот демократам из-за кордона и предоставить в составе Комиссии демонстративное место представителю оппозиции. Этого требовали от Украины международные организации.

Но нет таких задач, которых в нынешнем украинском парламенте не может решить известный знаток Гитлера и «прямой демократии», спикер Андрей Парубий. Причем решить с грацией истинного пофигиста: если Закон или Регламент мешает достижению цели — пофиг и закон, и регламент.

Спикер особо не заморачивался и просто подал идею об увеличении состава комиссии до 17 человек (+ 2 «политические совести»). И, невзирая на грубейшее нарушение процедуры (при спикерстве Парубия это не исключение, а скорее правило украинской парламентской жизни), Верховная рада приняла идею Парубия: 17 сентября законопроект был зарегистрирован, а уже через день, 18-го — проголосован 236 голосами «за». Без альтернатив и поправок! Хотя действующий регламент предусматривает 14 дней на то, чтобы каждый нардеп мог воспользоваться своим правом подать альтернативный законопроект.

А дальше начались чудеса с арифметикой. По закону о ЦИК «Заседание Комиссии является полномочным при условии присутствия не менее двух третей предусмотренного настоящим Законом состава Комиссии». Пока их было пятнадцать, все было просто: 10 человек — и все, кворум есть. Но две трети от 17 это одиннадцать и тридцать три сотых депутата. Значит, кворум должен составлять двенадцать человек («не менее двух третей»). Но это же Парубий, там пофиг и арифметика. Поэтому было «устно зафиксировано», что две трети членов ЦИК — это 11 человек! И при их присутствии на заседании оно считается правомочным.

В настоящий момент в списке поданных кандидатур на «циковские кресла» шесть представителей от «Блока Порошенко» и трое традиционно лояльных президенту из малых парламентских фракций «Видродження», УДАР и «Воля Народа». Все, для принятия решений голосов хватает. Остается только обеспечить кворум.

И с этого момента становится отчетливо понятен смысл недавнего «наезда» детективов Национального антикоррупционного бюро Украины на министра инфраструктуры Омеляна и министра юстиции Петренко. Это министры, введенные в кабинет по квоте «Народного фронта» Арсения Яценюка. Арсению показали, какие могут быть перспективы даже у топ-менеджеров НФ, если они лишатся благожелательного покровительства президента Украины. И иной перспективы у «народофронтовцев» нет, поскольку электоральный рейтинг и партии, и Яценюка стремится к нулю.

Смекалистый Арсений намек понял. И, по данным украинского сайта LIGA.net, голосование по ЦИК стало возможным только после личных переговоров между Петром Порошенко и Арсением Яценюком. «Они договаривались с президентом», — рассказал один из депутатов, близких к спикеру Рады, не раскрывая деталей договоренностей. Более того, Яценюк лично убеждал членов своей парламентской фракции голосовать за «арифметику Парубия».

В ЦИК у «Народного Фронта» три представителя, «внепартийная позиция» которых — это только оборот речи из присяги. И коли их, пусть не мытьем, так катанием, запрягут в президентскую телегу, то желание президента будет исполнено: под его контролем окажется и большинство для принятия решений, и большинство для кворума. Противникам Порошенко останется только протестовать и делать обиженное лицо. «Оппозиционный блок» уже его делает, не представляя своего кандидата на отведенное им место (одно кресло). Но не думаю, что страдания обиженных оппозиционеров будут приняты близко к сердцу кем-нибудь из режима или его внешних кураторов.

Конечно, Порошенко не решил всех стоящих перед ним электоральных проблем. Операция «Новый ЦИК» поведена его сторонниками грубо, топорно и с большим количеством вопиющих нарушений. Это и отсутствие альтернатив, и непонятки с кворумом, и, главное, отсутствие уверенности в союзниках. Ведь история с тем же «Народным фронтом» напоминает не столько любовь, сколько изнасилование в грубой и циничной форме.

Эта топорность даже заставила некоторых задаться вопросом: полноте, это же не может быть всерьез, это какая-то агония, а не план. Мудрый (без иронии) «венский затворник» Андрей Портнов, например, так оценил циковские действия президента на своей Фейсбук-странице:

«То, что Порошенко провёл вчера в парламенте увеличение количества членов ЦИК с 15 до 17, не надо расценивать как обычный делёж должностей, обмен и продажу портфелей. Я вижу в этом сразу несколько других объяснений.

Первое — жадность. Чем больше нагрёб, тем лучше блефуешь.

Второе — неадекватность. Не видит и не чувствует, как выглядит этот пир на фоне чумы.

Третье — легкомысленность, недалёкость и заблуждение, что через ЦИК можно что-нибудь подкинуть, лучше посчитать или помочь выиграть.

Каждый ход — злоупотребление, тупая комбинация, растерянность и агония».

Может быть, Портнов и прав. Но, с другой стороны, «труд умирает в результате». А конечный результат ЦИК-эпопеи явно на пользу Петру Порошенко: электронный реестр избирателей и подсчет их голосов отдается в руки президентской команды. На одобрение Запада Петр Алексеевич тоже рассчитывает, недаром же он на недавней Генассамблее ООН не забыл даже цвет галстука подобрать «под Трампа». Хотя явно «забыл» о флаге суверенной Украины на официальной фотографии.

И если после ноябрьских выборов в конгресс США его кандидатура будет одобрена в Вашингтоне, то Порошенко стартует в украинской избирательной гонке с безусловно выигрышной позиции владельца административного ресурса и главного счетовода-распорядителя итогов выборов.

А остальным останется только обижаться…