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Макрон: «Я хочу идти вперед еще быстрее и дальше»

Политика

Президент Франции Эммануэль Макрон встретился с жителями Мартиники

Макрон: «Я хочу идти вперед еще быстрее и дальше»
Никита Устинов © ИА REGNUM
Эммануэль Макрон

Фор-де-Франс, Франция, 28 сентября 2018, 10:38 — REGNUM  Президент Франции Эммануэль Макрон заверил прессу, что хочет «идти вперед еще быстрее и дальше», сообщает Europe1.

«66 миллионов французов с нетерпением ждут. Я хочу идти вперед еще быстрее и дальше. Вот почему я борюсь каждый день без отдыха», — заявил Эммануэль Макрон во время встречи с жителями Мартиники.

На вопрос о «катастрофическом» рейтинге глава государства ответил: «Не для меня, все в порядке. Мы должны быть на связи. Я продолжу отвечать на вопросы людей самым прямым образом, поскольку вы видите, что я делаю, я не скрываюсь».

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон отправился в четверг, 27 сентября, на Мартинику с четырехдневной поездкой по Антильским островам, несколько обеспокоенную тропическим штормом «Кирка».

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