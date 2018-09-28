Эвакуация машин и пробки: Астрахань встречает врио губернатора

Астрахань, , 10:24 — REGNUM В Астрахани ждут нового врио губернатора — в 12:00 28 сентября должно состояться официальное представление Сергея Морозова в качестве руководителя региона в облправительстве. Известно, что Морозов уже прилетел в аэропорт Астрахани.

В соцсетях жители сообщают об эвакуации припаркованных автомобилей с улицы Советской, примыкающей к зданию правительства региона

«Без разбора от Кремля до здания губернатора оперативно эвакуируют машины, сотрудники ДПС ходят и постукивают по колесам, на вопросы, на каком основании, дают отмашки, и их можно понять, дядя сказал, значит надо делать. Раньше если планировался приезд какой-то «важной» персоны, заранее с утра перекрывали улицу и не давали парковаться, теперь уже не в первый раз, просто начинают рейд эвакуации, посреди рабочего дня, в месте где разрешена парковка. Интересно что же будет дальше при таком отношение к народу как к мусору, который необходимо по желанию смахнуть с дороги?» — написал пользователь утром 28 сентября в группе АварииАстрахань Вконтакте.

Жители также сообщают о перекрытых дорогах и серьезных пробках. Судя по данным сервиса Яндекс.Пробки, скорость движения на участках улиц Свердлова, Адмиралтейской, Красная набережная, Ленина — не более семи километров в час. Большая пробка на улице Софьи Перовской — в соцсетях люди жалуются на то, что опаздывают на работу. Серьезная пробка отмечалась и в сторону аэропорта, однако там ситуацию усугубили еще и дорожные работы.

«Новый губернатор приехал», — комментируют пользователи Вконтакте.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября Владимир Путин отправил в отставку с поста губернатора Астраханской области Александра Жилкина, занимавшего пост с 2004 года. На пост врио губернатора назначен Сергей Морозов, до этого работавшего заместителем руководителя Федеральной таможенной службы России. До это работал помощником министра обороны Сергея Шойгу, а еще раньше — в структуре ФСО.