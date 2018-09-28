Юсуф Калла: Индонезия готова увеличить число миротворцев в ООН

Нью-Йорк, США, , 10:06 — REGNUM Вице-президент Индонезии Юсуф Калла заявил, что Индонезия готова увеличить число миротворцев в Организации Объединенных Наций (ООН) до 4000 солдат к 2019 году, сообщает Antaranews.

Юсуф Калла, выступая на сессии 73-й Генеральной Ассамблеи ООН отметил, что в настоящее время число индонезийских миротворцев достигло 3500 солдат.

«Мы не остановимся на этом. Деятельность миротворческих сил в рамках ООН должна продолжаться. Мы готовы увеличить число миротворцев до 4000 к 2019 году, в том числе женских войск», — подчеркнул вице-президент.

По этому случаю вице-президент также выразил благодарность за доверие стран ООН к выбору Индонезии в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН на период 2019—2020 годов. Индонезия, по словам Юсуф Калла, будет работать как можно лучше, чтобы добиться мира во всем мире.

Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что в настоящее время очень мало женщин в миротворческих силах ООН, всего 3% от общего числа миротворцев. От Индонезии насчитывается около 111 женщин. Их количество будет увеличено.

Ретно Марсуди отметила, что «женщины-миротворцы необходимы в урегулировании конфликтов, потому что многие жертвы конфликта — это женщины и дети, которым проще общаться с женщинами».

Напомним, вице-президент Индонезии Юсуф Калла возглавил индонезийскую делегацию на заседании 73-й Генеральной Ассамблее ООН.

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