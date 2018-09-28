В Душанбе началось заседание глав государств СНГ в узком составе

Душанбе, , 09:58 — REGNUM Сегодня, 28 сентября, в Душанбе президенты стран СНГ открыли заседание Совета глав государств Содружества Независимых Государств. Участие в нём принимают лидеры России, Азербайджана, Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Молдавии, Узбекистана, а также премьер-министр Армении и вице-премьер Туркмении. Заседание проходит в закрытом режиме.

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Прибывшего на саммит, который проходит во дворце «Самон», президента РФ Владимира Путина в парковой аллее правительственной резиденции лично приветствовал президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Лидеры двух стран сделали совместную фотографию у фонтана и отправились на первое заседание.

Как сообщало ИА REGNUM, очередное заседание Совета глав государств — участников Содружества Независимых Государств (СНГ) проходит в Душанбе 27−28 сентября. Как ожидается, в ходе саммита будут подведены итоги взаимодействия в рамках СНГ в 2018 году. Также участникам встречи предстоит рассмотреть вопросы политического взаимодействия, сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере и проблемы безопасности. Особое внимание планируется уделить вопросам подготовки к совместному празднованию в 2020 году 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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По итогам встречи главы делегаций подпишут 18 документов по углублению сотрудничества в гуманитарной, правоохранительной и военной сферах, в том числе утвердят передачу председательства в СНГ в 2019 году Туркмении.