Премьер-министр Ингушетии разъяснил, какие земли перешли Чечне

Магас, , 09:54 — REGNUM В результате подписания договора о границе между Чеченской Республикой и Республикой Ингушетия оба субъекта передали друг другу равнозначные незаселенные территории. Площадь переданных каждым субъектом земель составила около 2 тыс. гектаров. При этом ни один населенный пункт не будет передан по этому договору другой стороне.

О подробностях договора о границе с Чечней сообщил председатель правительства Ингушетии Зялимхан Евлоев, выступивший 27 сентября с подробным разъяснением в эфире телеканала «Ингушетия».

По его словам, согласно договору, Чечне перешли около двух тысяч гектаров «пустой местности» рядом с селением Аки-Юрт. Сельские поселения Аршты, Чемульга, Даттых и Аки-Юрт остались нетронутыми.

«Таким образом мы исправили клиновидность границы и выровняли ее», — отметил Евлоев.

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Ранее глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, комментируя заключенный договор о границе с Чечней, написал на своей страниц в соцсети, что «данное соглашение полностью основывается на положениях договора 1993 года, заключенного руководителями Ингушетии и Чечни в момент разделения республик».

Напомним, 26 сентября главы Чечни и Ингушетии подписали договор об установлении административных границ между двумя субъектами. Согласно документу, обе республики получили нежилые территории: Чечня — на границе с Сунженским районом Ингушетии, а Ингушетия — в Надтеречном районе Чечни.

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