Минобороны Бельгии намерено засудить Google за отказ скрыть военные объекты

Брюссель, , 09:53 — REGNUM Министерство обороны Бельгии намерено подать в суд на американскую компанию Google за ее отказ размыть изображения бельгийских военных объектов в сервисе Google Maps, сообщает 28 сентября Sudinfo.

Отмечается, что на картах видны объекты ВВС Бельгии Кляйн-Брогель и Флоренн, а также атомные электростанции и нефтяные объекты в порту Антверпена.

В связи с этим Минобороны попросило компанию размыть изображения военных объектов из соображений безопасности, однако Google отказала им.

Как сообщало ИА REGNUM, до недавнего времени спутниковая карта поверхности Земли, демонстрируемая Google Maps, показывала планету плоской, но с последним обновлением Земля получила форму шара в 3D.

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