Новую тактику обороны применили на учениях подразделения ВВО

Чита, , 09:52 — REGNUM Мотострелки Восточного военного округа (ВВО) в ходе учений в Забайкальском крае впервые применили новую тактику действий на узких участках фронта. Об этом сообщает 28 сентября пресс-служба округа.

Отмечается, что в ходе маневров были созданы сводные подразделения гранатометчиков и огнеметчиков для противодействия штурмовым отрядам условного противника. Данные группы способны создать высокую плотность огня, и в результате этого останавливать наступление «вражеской» бронетехники.

В пресс-службе сообщили, что за пять минут учебного боя подразделениями гранатометчиков и огнеметчиков было израсходовано более 300 выстрелов к ручному противотанковому гранатомету РПГ-7В и к реактивным пехотным огнеметам РПО-А «Шмель».

"Макеты бронетехники превратились в «решето», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ходе командно-штабных учений подразделений Южного военного округа (ЮВО) мотострелковые части отрабатывали действия по уничтожению крупных бандформирований в условиях горной местности на незнакомом полигоне.

Читайте также: Мотострелки ЮВО отработали уничтожение крупных бандформирований