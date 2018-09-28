Пятница, 28 Сентября 2018 года
10:33:38 МСК

Развитием туризма в Псковской области займётся специальный комитет

Политика

Отдельный комитет по туризму будет создан в структуре органов исполнительной власти региона

Псков, 28 сентября 2018, 09:44 — REGNUM  В администрации Псковской области появится отдельный комитет по туризму, так как для региона туризм имеет особое значение. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации, об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на торжественном мероприятии, посвященном Всемирному дню туризма.

Он также обратился к представителям туристической отрасли предлагать кандидатуры на пост руководителя комитета.

Помимо создания отдельного комитета, самостоятельным станет информационно-туристский центр Псковской области — сейчас он действует в составе театрально-концертной дирекции.

По словам Ведерникова, Псковская область отличается выгодным географическим положением, на территории региона находится более 4 тыс. памятников культуры и архитектуры, а проблема транспортной изолированности, которая долгие годы сдерживала туристический поток, постепенно стала решаться.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с августа из Пскова в Санкт-Петербург стал курсировать прямой скоростной поезд «Ласточка», а со 2 октября возобновятся авиаполёты в Москву.

Читайте также: «Ласточку» из Петербурга хотят продлить до приграничных псковских городов

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Туризм
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить