Развитием туризма в Псковской области займётся специальный комитет

Псков, , 09:44 — REGNUM В администрации Псковской области появится отдельный комитет по туризму, так как для региона туризм имеет особое значение. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации, об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на торжественном мероприятии, посвященном Всемирному дню туризма.

Он также обратился к представителям туристической отрасли предлагать кандидатуры на пост руководителя комитета.

Помимо создания отдельного комитета, самостоятельным станет информационно-туристский центр Псковской области — сейчас он действует в составе театрально-концертной дирекции.

По словам Ведерникова, Псковская область отличается выгодным географическим положением, на территории региона находится более 4 тыс. памятников культуры и архитектуры, а проблема транспортной изолированности, которая долгие годы сдерживала туристический поток, постепенно стала решаться.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с августа из Пскова в Санкт-Петербург стал курсировать прямой скоростной поезд «Ласточка», а со 2 октября возобновятся авиаполёты в Москву.

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