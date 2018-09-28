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На Украине обвинили депутата, помогавшего выразить мнение народа

Политика

Страшно далека киевская хунта от народа

Киев, 28 сентября 2018, 09:39 — REGNUM  Прокуратура Луганской области возбудила уголовное дело против депутата одного из горсоветов в области за проведение референдума в городе Золотое в поддержку Луганской Народной Республики (ЛНР), сообщает 28 сентября «112 Украина».

Согласно сообщению, в мае 2014 года женщина проводила в Золотом референдум об отделении ЛНР от Украины. Прокуратура посчитала, что женщина хотела «разрушить территориальную целостность страны», а не помогала народу высказать свое мнение. Теперь депутату грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.

Напомним, на «демократической и свободной» Украине считается преступлением выражение собственного мнения, если оно не совпадает с мнением власти.

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