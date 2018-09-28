На Украине обвинили депутата, помогавшего выразить мнение народа

Киев, , 09:39 — REGNUM Прокуратура Луганской области возбудила уголовное дело против депутата одного из горсоветов в области за проведение референдума в городе Золотое в поддержку Луганской Народной Республики (ЛНР), сообщает 28 сентября «112 Украина».

Согласно сообщению, в мае 2014 года женщина проводила в Золотом референдум об отделении ЛНР от Украины. Прокуратура посчитала, что женщина хотела «разрушить территориальную целостность страны», а не помогала народу высказать свое мнение. Теперь депутату грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.

Напомним, на «демократической и свободной» Украине считается преступлением выражение собственного мнения, если оно не совпадает с мнением власти.