Кандидат в президенты Индонезии: отношения с КНР важны для нашей страны

Джакарта, , 09:32 — REGNUM Кандидат в президенты Индонезии Прабово Субианто принял участие в праздновании 69-й годовщины основания КНР, которое состоялось в Джакарте, в четверг вечером, 27 сентября, сообщает Antaranews.

Прабово Субианто назвал Китай важной страной для Индонезии. «Я вижу, что Китай очень важен для Индонезии, поэтому мы должны установить хорошие отношения, мы должны выстроить отношения на более высоком уровне и помогать друг другу», — отметил второй кандидат в президенты.

По его словам, у Индонезии должны быть хорошие отношения со всеми странами, «индонезийская философия 1000 друзей это слишком мало, а 1 противник — слишком много».

Посол Китая в Индонезии поприветствовал Прабово Субианто в качестве кандидата в президенты Республики Индонезии и председателя партии Гериндра.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, кандидат в президенты Индонезии Прабово Субианто принял участие в праздновании дня рождения посла Саудовской Аравии в Индонезии.

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