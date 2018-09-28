Валуев ответил на слова о бедности цитатой из Василия Шукшина

Москва, , 09:23 — REGNUM В ответ на жалобу пенсионерки из города Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области о бедственном материальном положении депутат Госдумы Николай Валуев («Единая Россия») процитировал высказывание Василия Шукшина. Онлайн-дискуссия прошла на сайте компании «Интерскол».

После того как пожилая женщина написала в чате о том, что ей «неприятно и даже стыдно жить бедной в богатой России», парламентарий согласился с ней.

«Шукшин замечательно сказал: «Бедным быть не стыдно, стыдно быть дешевым». Не принимайте на свой счет», — написал Валуев.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября Госдума приняла в третьем чтении закон правительства России о повышении в стране пенсионного возраста. Все парламентарии «Единой России» поддержали законопроект, кроме депутата Натальи Поклонской. Также проголосовали против реформы оппозиционные парламентские фракции.