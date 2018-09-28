Жена осужденного в США Виктора Бута проведет независимое расследование

Москва, , 09:22 — REGNUM Алла Бут — жена осужденного в США к 25 годам тюрьмы российского гражданина Виктора Бута — начинает сбор средств для независимого расследования дела ее мужа при помощи международных экспертов из Великобритании и Америки, сообщают 28 сентября «Известия».

По ее словам, она намерена добиться пересмотра обвинений, которые основаны на санкциях, ранее отмененных Советом Безопасности ООН в отношении Бута.

Данное расследование создаст прецедент, который повысит шансы на возвращение на родину и других граждан РФ, находящихся в американских тюрьмах под надуманными предлогами, добавила она.

Напомним, Виктор Бут был арестован по запросу США в Таиланде в 2008 году по обвинению в торговле оружием и поддержке террористов. В 2012 году он был осужден на 25 лет тюрьмы. Суд признал гражданина РФ виновным в сговоре с целью продажи оружия организации «Революционные вооружённые силы Колумбии» (FARC), которую США считают террористической.

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