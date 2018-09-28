Правительство Якутии отправилось в формальную отставку

Якутск, , 09:22 — REGNUM Возглавляемое премьер-министром Якутии Владимиром Солодовым республиканское правительство сложило свои полномочия. Отставка членов кабмина принята главой Якутии Айсеном Николаевым, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Чиновники продолжат исполнять свои обязанности до формирования новой структуры правительства. Определить новый состав кабинета министров Айсен Николаев намерен в октябре, поясняет ЯСИА. Руководители министерств будут назначаться с одобрения депутатов Госсобрания Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне инаугурации главы Якутии Айсена Николаева, которая состоялась 27 сентября, в отставку были отправлены 14 заместителей министров и руководящего сотрудника постоянного представительства республики при президенте РФ.

Напомним, Айсен Николаев начал осуществлять массовые кадровые перестановки в правительстве республики сразу после того, как был назначен врио главы региона.

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