Пятница, 28 Сентября 2018 года
10:35:32 МСК

Правительство Якутии отправилось в формальную отставку

Политика

Чиновники продолжат исполнять свои полномочия до формирования новой структуры кабмина избранным 9 сентября главой региона Айсеном Николаевым

Якутск, 28 сентября 2018, 09:22 — REGNUM  Возглавляемое премьер-министром Якутии Владимиром Солодовым республиканское правительство сложило свои полномочия. Отставка членов кабмина принята главой Якутии Айсеном Николаевым, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Глава Якутии массово увольняет чиновников из правительства республики

Чиновники продолжат исполнять свои обязанности до формирования новой структуры правительства. Определить новый состав кабинета министров Айсен Николаев намерен в октябре, поясняет ЯСИА. Руководители министерств будут назначаться с одобрения депутатов Госсобрания Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне инаугурации главы Якутии Айсена Николаева, которая состоялась 27 сентября, в отставку были отправлены 14 заместителей министров и руководящего сотрудника постоянного представительства республики при президенте РФ.

Напомним, Айсен Николаев начал осуществлять массовые кадровые перестановки в правительстве республики сразу после того, как был назначен врио главы региона.

Читайте также: Кадровые перемены в правительстве Якутии будут продолжаться

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отставки и назначения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить