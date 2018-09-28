Мотострелки ЮВО отработали действия по уничтожению крупных бандформирований

Ростов-на-Дону, , 08:56 — REGNUM В ходе командно-штабных учений подразделений Южного военного округа (ЮВО) мотострелковые части отрабатывали действия по уничтожению крупных бандформирований. Об этом сообщает 28 сентября пресс-служба ЮВО.

Отмечается, что маневры с участием около пяти тысяч мотострелков проходили на незнакомом полигоне в горах Северного Кавказа. В ходе учений российские военнослужащие успешно справились с уничтожением условных крупных незаконных вооруженных формирований «в условиях быстро меняющейся боевой обстановки».

Напомним, 27 сентября на полигоне в Астраханской области расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер-М» 58-й общевойсковой армии, дислоцированного в Северной Осетии, поразили район сосредоточения условного противника.