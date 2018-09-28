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Главы МИД ряда стран выступили за разработку сирийской Конституции

Политика

Франция, Германия, Египет, Иордания, Саудовская Аравия, Великобритания и США призвали ООН как можно скорее начать работу по разработке новой Конституции

Париж, 28 сентября 2018, 08:52 — REGNUM  Главы МИД Франции, Германии, Египта, Иордании, Саудовской Аравии, Великобритании и США призывали ООН и Канцелярию специального посланника по Сирии как можно скорее созвать заслуживающую доверия и всеобъемлющую Конституционную комиссию, чтобы начать работу по разработке новой сирийской Конституции, сообщает внешнеполитическое ведомство Франции.

«Мы, министры иностранных дел Германии, Египта, Франции, Иордании, Саудовской Аравии, Великобритании и США, выступили с заявлением в поддержку политического урегулирования конфликта в Сирии на основе резолюции №2254 Совета Безопасности ООН», — говорится в заявлении МИД Франции.

Стороны настоятельно призвали Специального посланника ООН по Сирии представить Совету Безопасности доклад о проделанной им работе не позднее 31 октября 2018 года.

Напомним, встреча по мирному урегулированию сирийского конфликта состоялась в Нью-Йорке 26 сентября.

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Политическая жизнь Франции
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