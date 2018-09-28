Премьер-министр Испании: Миграция — моя гордость

Нью-Йорк, США, , 08:37 — REGNUM Премьер-министр Испании Педро Санчес выступил в рамках 73-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН), защитив мультикультурализм и миграцию. Об этом пишет газета El País.

«Испания пострадала от атак экономического кризиса, как лишь немногие страны Европы. Несмотря на это, огромная часть испанского общества никогда не отворачивалась от миграционной драмы. Я горжусь этим. Обществом, которое не позволило себе радикализироваться в пылу ксенофобского дискурса, основанного на культуре страха перед иным», — заявил он.

«Инвестирование в образование, в молодежь, принятие адекватного и интегрирующего подхода в проблеме миграции, предоставление инструментария средствам массовой информации для борьбы с разжиганием ненависти и борьбы со стереотипами — вот необходимые усилия».

Как сообщало ИА REGNUM, Испания в этом году стала лидером по числу прибывших в страну нелегальных мигрантов, обогнав по этому показателю Грецию и Италию. За семь месяцев 2018 года на побережье Испании из Марокко и Ливии прибыли около 30 тысяч нелегалов.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Испании посетят Кубу впервые с 80-х годов