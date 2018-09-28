США и Япония провели учения ВВС над Восточно-Китайским и Японским морями

Токио, , 08:35 — REGNUM Военно-воздушные силы США и Японии провели совместные учения над Восточно-Китайским и Японским морями, сообщает 28 сентября Kyodo со ссылкой на командование японских Воздушных сил самообороны.

Отмечается, что в совместных учениях приняли участие 16 боевых самолетов Японии и американский стратегический бомбардировщик В-52. Ранее совместные учения авиации двух стран над акваторией этих морей никогда не проводились.

По данным издания, маневры двух стран направлены на сдерживание военной активности Китая в этом регионе.

Напомним, ранее сообщалось, что японский авианосец «Кага» и британский военный корабль HMS Argyll движутся в направлении Южно-Китайского моря для проведения совместных военных учений.

Как сообщало ИА REGNUM, Великобритания, Япония и США агрессивно настроены против растущего влияния Китая в регионе. Они опасаются, что основные коммерческие морские пути, соединяющие Азию с Европой и США попадут под контроль Пекина.

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