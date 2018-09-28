Турция настроена расширять практическое сотрудничество с Китаем

Нью-Йорк, США, , 08:14 — REGNUM Турция надеется на расширение сотрудничества с Китаем по целому ряду направлений. Об этом на встрече с главой МИД КНР Ван И на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

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Речь, в частности, идёт о таких сферах как торговля, энергетика и борьба с терроризмом.

«Турция придаёт большое значение отношениям с Китаем», — отметил Чавушоглу.

Турецкий министр также добавил, что Анкара высоко ценит справедливую и сбалансированную позицию Пекина в международных делах и готова укреплять сотрудничество двух стран в рамках многосторонних форматов.

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Как сообщало ИА REGNUM, на полях 73-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с президентом Австрии Александром ван дер Белленом и главой внешнеполитического ведомства Австрии Карин Кнайсль. На встрече Австрия и Турция высказались в пользу улучшения достаточно напряженных в последние месяцы взаимоотношений.

Ранее в Нью-Йорке о решении Брюсселя и Анкары наладить отношения, которые в последнее время значительно охладились, заявил премьер-министр Бельгии Шарль Мишель.