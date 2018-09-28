МИД РФ: Ближний Восток следует освободить от оружия массового уничтожения

Москва, , 07:56 — REGNUM Проблема нераспространения оружия массового уничтожения (ОМУ) на Ближнем Востоке должна решаться в ходе международной конференции, которую будет организовывать Россия, заявил директор департамента МИД РФ по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Ермаков. Об этом пишут 28 сентября «Известия».

По словам дипломата, в ближневосточном регионе указанная проблема стоит крайне остро, и ее придется решать. В настоящее время деятельность по созданию на Ближнем Востоке зоны, свободной от ОМУ, находится в тупике, и для ее возобновления необходимо созвать международную конференцию.

Ермаков подчеркнул, что ранее Соединенные Штаты сорвали процесс начала консультаций по нераспространению между арабскими странами, Израилем и другими заинтересованными сторонами.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня представители МИД России на сессии Совета управляющих МАГАТЭ подчеркнули, что Сирия не нарушала своих обязательств по нераспространению ядерного оружия.

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