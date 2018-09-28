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Николас Мадуро встретился с генеральным секретарем ООН

Политика

Президент Венесуэлы повторил просьбу расследовать причастность США к попыткам госпереворота в южноамериканской стране

Николас Мадуро встретился с генеральным секретарем ООН
Иллюстрация: Kremlin.ru
Николас Мадуро

Нью-Йорк, США, 28 сентября 2018, 07:54 — REGNUM  В Нью-Йорке состоялась встреча президента Венесуэлы Николаса Мадуро с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутеррешем, сообщает агентство Prensa Latina.

После встречи 27 сентября Николас Мадуро выступил перед журналистами и объяснил свою позицию: Венесуэла является жертвой ожесточенной мировой кампании в экономической, политической, дипломатической сферах и медиа.

Он подтвердил готовность Каракаса наладить уважительный диалог с правительством США и начать диалог с президентом США Дональдом Трампом.

Мадуро также подчеркнул свою просьбу к ООН провести международное расследование участия официальных лиц администрации США в планировании государственного переворота в Венесуэле.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы помочь жителям Венесуэлы и не исключил переговоров с Мадуро при желании венесуэльской стороны.

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Санкции США против Венесуэлы
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