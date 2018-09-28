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Казахстан и Таджикистан нацелена на расширение взаимной торговли

Политика

28 сентября в Душанбе состоится саммит глав государств СНГ

Душанбе, 28 сентября 2018, 07:54 — REGNUM  Астана и Душанбе нацелены углублять и развивать двусторонние отношения и взаимную торговлю, заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на встрече с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном. Об этом 27 сентября сообщили в пресс-службе президента Казахстана.

Назарбаев также отметил важность мер углублению сотрудничества в рамках СНГ. Рахмон, в свою очередь, подчеркнул, что Казахстан является одним из главных стратегических партнеров Таджикистана.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября в Душанбе состоится саммит глав государств СНГ. Лидеры государств прибыли в Таджикистан 27 сентября. В рамках саммита планируется обсуждение подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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