Киев, , 07:42 — REGNUM США больше всех других стран помогли Украине в развитии армии, заявил президент Украины Петр Порошенко, сообщает 28 сентября УНИАН.

По его словам, Соединенные Штаты за все время после госпереворота выделили Украине более $1 млрд на развитие ВСУ и реформирование украинского оборонного сектора. Порошенко отметил, что Киев тратит более 6% ВВП на поддержку обороноспособности Украины.

Также украинский президент попытался убедить американских политиков, что защищать свободный мир — это значит защищать Украину.

Напомним, все средства, выделяемые США на развитие украинской армии, идут на усиление военной агрессии Украины против Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР).