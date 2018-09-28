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Порошенко: Больше всего военной агрессии Украины в Донбассе помогают США

Политика

За прошедшие четыре года Соединенные Штаты выделили Украине более $1 млрд

Порошенко: Больше всего военной агрессии Украины в Донбассе помогают США
Иван Шилов © ИА REGNUM
Петр Порошенко

Киев, 28 сентября 2018, 07:42 — REGNUM  США больше всех других стран помогли Украине в развитии армии, заявил президент Украины Петр Порошенко, сообщает 28 сентября УНИАН.

По его словам, Соединенные Штаты за все время после госпереворота выделили Украине более $1 млрд на развитие ВСУ и реформирование украинского оборонного сектора. Порошенко отметил, что Киев тратит более 6% ВВП на поддержку обороноспособности Украины.

Также украинский президент попытался убедить американских политиков, что защищать свободный мир — это значит защищать Украину.

Напомним, все средства, выделяемые США на развитие украинской армии, идут на усиление военной агрессии Украины против Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР).

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Украина и США: американское вмешательство в дела Украины
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