Госдеп США: инцидент с Ил-20 — опасный пример эскалации конфликта в Сирии

Нью-Йорк, США, , 07:37 — REGNUM Эскалация сирийского конфликта, опасным примером которой является инцидент с российским самолетом Ил-20, должна быть остановлена. С таким заявлением в ходе брифинга на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке выступил спецпредставитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри.

По словам представителя госдепа США, в настоящее время в сирийском конфликте задействованы воинские подразделения пяти государств: США, России, Турции, Ирана и Израиля, которые постоянно «наталкиваются друг на друга». Во избежание эскалации, отметил Джеффри, конфликт в Сирии следует заморозить любыми средствами.

Напомним, 17 сентября российский Ил-20, заходивший на посадку, был сбит ракетой сирийского комплекса С-200 в результате действий израильского истребителя, «прикрывшегося» более крупной машиной от ПВО Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что инцидент с самолетом-разведчиком Ил-20 российских ВКС мог привести к «гораздо более серьезным последствиям».

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