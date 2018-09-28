Порошенко увидел в Украине «восточный фланг НАТО»

Киев, , 07:24 — REGNUM Украина — восточный фланг НАТО, заявил президент Украины Петр Порошенко в США, получая устаревшие катера, сообщает 28 сентября УНИАН.

По его словам, передача США 30-летних катеров береговой охраны Украине — это «подтверждение того, насколько важна Украина для будущего всего свободного мира». Порошенко выразил уверенность, что списанные американскими военнослужащими катера «усилят оборонное сотрудничество» между Киевом и Вашингтоном.

С Порошенко согласился помощника министра обороны США Роберт Карем, заявив, что Россия «проводит военную операцию в стране-партнере НАТО».

Напомним, Украина получила от США два устаревших катера класса «Айленд». Береговая охрана США передала их Киеву, так как катера необходимо было давно списать.