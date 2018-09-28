Фор-де-Франс, Франция, , 07:26 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон признал «ответственность» государства за загрязнение хлордеконом в Мартинике, 27 сентября, сообщает Europe1.

«Государство должно взять на себя часть ответственности» в загрязнении хлордеконом на Антильских островах и «пойти по пути оздоровления», — заявил Эммануэль Макрон.

Глава государства встретился с фермерами, обеспокоенными загрязнением земель этим канцерогеном.

Хлордекон, запрещенный с 1977 года в США, но используемый до 1993 года в странах Карибского бассейна производителями бананов, по-прежнему присутствует в почвах, где он может сохраняться около 600 лет. По данным агентства здравоохранения Франции, «более 90% взрослого населения» в Гваделупе и Мартинике заражены хлордеконом, который вызывает рак предстательной железы.

Эммануэль Макрон подчеркнул, что «нет научного подтверждения опасности молекулы для здоровья человека, хотя мы предполагаем ее связь с преждевременными родами, задержкой в развитии головного мозга и другими патологиями».

«Процедура открытия реестра профессиональных заболеваний будет инициирована правительством 2 октября по общей схеме и 9 октября для сельскохозяйственного сектора», — объявил глава Франции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон отправился в четверг, 27 сентября, на Мартинику с четырехдневной поездкой по Антильским островам.

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