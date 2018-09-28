The Telegraph: в деле Скрипалей появился третий подозреваемый

Лондон, , 07:20 — REGNUM В деле об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергей Скрипаля и его дочери в британском Солсбери в начале марта 2018 года появился новый фигурант. Спецслужбы Великобритании и контртеррористическое подразделение полиции установили личность третьего подозреваемого, сообщает The Telegraph.

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По информации газеты, он так же, как и ранее обвинённые в причастности к отравлению Скрипалей Александр Петров и Руслан Боширов, является «офицером российской военной разведки». Британские спецслужбы полагают, что предполагаемый сотрудник ГРУ приезжал в Солсбери, чтобы спланировать нападение. Имя его не называется.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, шпионивший в пользу Лондона и осуждённый в России, и его дочь Юлия были госпитализированы с признаками отравления в больницу города Солсбери 4 марта. Власти обвинили в причастности к произошедшему Москву, заявив, что их отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в России. Однако до сих пор никаких доказательств этому британская сторона не предоставила.

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Insider: Руслан Боширов — это полковник ГРУ Анатолий Чепига

В сентябре стало известно о двух подозреваемых в причастности к отравлению Скрипалей. Обвинение британская прокуратура предъявила двум гражданам РФ — Александру Петрову и Руслану Боширову, которых считают агентами ГРУ.

13 сентября обвиняемые в интервью RT опровергли свою причастность к так называемому «делу Скрипалей». По их словам, они были в Солсбери исключительно в туристических целях и никого не собирались убивать.

Позднее издание The Insider и Bellingcat заявили, что выяснили настоящее имя Руслана Боширова — «на самом деле» якобы он является полковником ГРУ по имени Анатолий Чепига. В Министерстве иностранных дел РФ назвали эту информацию «вбросом и частью антироссийской информационной кампании».

В середине сентября сообщалось, что спецслужбы Великобритании разыскивают некоего доктора и двух человек, которые помогали Петрову и Боширову в якобы отравлении Скрипалей.

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