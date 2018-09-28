Ангела Меркель хочет остаться лидером партии ХДС

Аугсбург, Германия, , 07:27 — REGNUM Несмотря на потерю авторитета в своей партии, канцлер Германии Ангела Меркель намерена остаться в кресле председателя «Христианско-демократического союза», передает телеканал N-TV.

27 сентября на мероприятии издания Augsburger Allgemeine Меркель объявила, что вновь выдвинет свою кандидатуру на внутренних выборах партии в декабре этого года. По ее собственным словам, она не устала от должности председателя ХДС. В то же время она не ответила журналистам, намерена ли вновь побороться за должность федерального канцлера — сейчас говорить об этом еще рано.

Как сообщало ИА REGNUM, позиции Ангелы Меркель в ее партии заметно ослабли. Самой серьезной демонстрацией этого стал провал на выборах председателя фракции ХДС/ХСС в бундестаге ее давнего доверенного лица Фолькера Каудера.

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