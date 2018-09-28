Пятница, 28 Сентября 2018 года
08:54:43 МСК

Юрий Трутнев представил врио губернатора Приморья Кожемяко жителям региона

Политика

В администрации Приморского края полпред президента в ДФО зачитал указ президента России Владимира Путина о назначении Олега Кожемяко, освобождении его от обязанностей губернатора Сахалинской области и о принятии отставки прежнего врио Андрея Тарасенко

Владивосток, 28 сентября 2018, 06:53 — REGNUM  Полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев представил Олега Кожемяко в качестве нового врио губернатора жителям Приморья. В администрации Приморского края полпред зачитал указ президента РФ Владимира Путина о назначении Кожемяко, освобождении его от обязанностей губернатора Сахалинской области и о принятии отставки прежнего врио — Андрея Тарасенко, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: «Кожемяко — идеальное решение для Приморья. Но ситуация в регионе сложная»

Олег Кожемяко в своем выступлении сказал, что рад вернуться домой, что в регионе много трудностей и много работы, но он готов приложить максимум усилий для того, чтобы «Приморье стало лучшим регионом».

Кожемяко сообщил, что на выборы он идет как самовыдвиженец, а в числе первоочередных задач назвал подготовку к зиме и работу над бюджетом.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября 2018 года президент России Владимир Путин назначил губернатора Сахалина Олега Кожемяко врио главы Приморского края. В Приморье по рекомендации ЦИК РФ в связи в многочисленными нарушениями были отменены итоги второго тура губернаторских выборов. Назначены новые выборы. Прежний врио Андрей Тарасенко попросил главу государства освободить его от обяханностей. Путин отставку принял.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отставки и назначения глав регионов РФ
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить