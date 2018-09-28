Asia Times: Судьба антииранских санкций Трампа зависит от решения Индии

Александр Белов, , 07:38 — REGNUM

На этой неделе президент США Дональд Трамп посетил Нью-Йорк, чтобы убедить ООН в необходимости поддержки его санкций против Ирана. Пока что все усилия Трампа в данном направлении были ориентированы на Европу, поскольку многие европейские страны не хотят повторно вводить санкции против Ирана, опасаясь упустить экономические возможности, которые предоставляет иранский рынок. Однако судьба новых американских санкций зависит не от Европы или Нью-Йорка, а от Нью-Дели, пишет Джозеф Хаммонд в статье для издания Asia Times.

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Большая часть экспорта иранской нефти идет на Восток. Например, Испания, Италия, Франция и Греция импортируют гораздо меньший объем иранской нефти, чем Китай и Индия, на долю которых приходится основная часть экспорта нефти из Ирана. Япония и Южная Корея также являются крупными импортерами, однако они уже заявили о своем нежелании бросать вызов американской администрации.

«Мы продолжаем говорить представителям Индии то же самое, что и другим нациям: 4 ноября против иранского экспорта нефти будут введены санкции… Мы ожидаем, что иранский экспорт нефти опустится до нуля, в противном случае в отношении импортеров применят санкции», — заявил государственный секретарь США Майк Помпео в кулуарах стратегического диалога в формате «2+2» в Индии 6 сентября.

Государственный секретарь США также дал понять, что Вашингтон готов работать с Индией, чтобы снизить уровень импорта иранской нефти.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди впервые предложил провести стратегический диалог между двумя странами в формате «2+2» в июне 2017 года во время своего визита в Вашингтон. Первоначально планировалось, что встреча состоится в июне 2018 года в Вашингтоне, однако встреча была перенесена из-за ситуации на Корейском полуострове. В течение летних месяцев Индия тайно увеличила импорт иранской нефти на 658 тыс. баррелей в день.

Индия является вторым по величине импортером иранской нефти после Китая. Импорт нефти в Индию из Ирана увеличился в январе 2013 года, достигнув 150 тыс. баррелей в день, и, по некоторым оценкам, впоследствии поднялся до почти 750 тыс. баррелей в день. В настоящий момент Иран намерен улучшить условия сделки для индийских импортеров. Ранее на этой неделе Иран предложил индийским импортерам специальный пакет страхования и даже транспортировку нефти. Иран будет импортировать индийские сельскохозяйственные товары, фармацевтические препараты и продукты здравоохранения, чтобы избежать международных транзакций. Это может подорвать дух и букву американских санкций.

Несмотря на снижение стоимости рупии, индийский спрос на нефть увеличился на 205 тыс. баррелей в день во втором квартале 2018 года. Согласно данным глобальной группы исследований в области энергетики Wood Mackenzie, Индия к 2024 году превзойдет Китай, превратившись в крупнейший мировой центр спроса на нефть. Индия удовлетворяет только 20% своих потребностей в нефти за счет внутренних ресурсов.

Вашингтон мог бы разрешить Индии импортировать ограниченный объем иранской нефти, поскольку есть и другие области, в которых Индия могла бы разорвать свои связи с Ираном, однако в данном направлении могут возникнуть определенные трудности. Даже если Индия урегулирует проблемы с импортом иранской нефти, тесные отношения с Тегераном остаются жизненно важными для Нью-Дели. Индия также импортирует значительный объем нефти из Ирака, в правительстве которого преобладают проиранские силы.

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Индия также инвестировала средства в развитие нефтедобывающей промышленности в Иране. Индийский консорциум, находящийся под контролем государственной нефтегазовой корпорации, открыл газовое месторождение Farzad B в 2008 году. В 2013 году на месторождении Farzad B начали добывать ограниченное количество газа, но Индия также надеется на будущие перспективы добычи нефти. Индия активно участвует в развитии иранского порта Чабахар. Этот проект предоставит индийским коммерческим компаниям более легкий доступ к Афганистану. Это также подрывает потенциал роста пакистанского порта Гвадар.

Администрации Трампа придется разработать продуманную политику кнута и пряника в отношении Индии, чтобы убедить ее присоединиться к новым антииранским санкциям. Если Индия хочет, чтобы в регионе Индийского океана и за рубежом к ней относились как к великой державе, более жесткая линия в отношении Ирана стала бы важным шагом в данном направлении.