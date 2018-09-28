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Порошенко назвал РФ «уличным хулиганом», войну с Донбассом – его «защитой»

Политика

Киев собирается защищать свою демократию так же, как «защищает» Донбасс

Балтимор, США, 28 сентября 2018, 06:06 — REGNUM  Действия Украины должны быть такими, чтобы Россия побоялась нападать, заявил украинский президент Петр Порошенко, передает телеканал «112 Украина».

Выступая 27 сентября в городе Балтиморе (штат Мэриленд, США) на церемонии передачи Украине двух патрульных катеров Island, украинский лидер заявил, что Москва «продолжает подрывать свободу мореплавания в Азовском море». Оказывается, Москва до сих пор планирует «прорыв наземного коридора к Крыму».

По словам украинского президента, России трудно «содержать аннексированный Крым».

«Увидев крепкий отпор на земле, Россия сейчас испытывает свои шансы на море. Как уличный хулиган, Россия бьет первой, и если она не получит реакции, за этим последует следующий удар, — заявил Порошенко. — Наша задача — заверить Кремль в нашей решимости защищать украинские берега так же, как мы защищаем нашу землю на Донбассе, как мы защищаем наш суверенитет, свободу и демократию».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 сентября в Балтиморе прошла торжественная церемония передачи Украине двух старых списанных американских катеров класса Island, на которой присутствовал Порошенко.

Читайте ранее в этом сюжете: США «бесплатно» продали Украине два списанных катера

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