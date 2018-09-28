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Экологическое благополучие Якутии решили обеспечить спецуказом

Политика

Территория республики, охваченная экологическим надзором, вырастет в 1,5 раза

Якутск, 28 сентября 2018, 06:10 — REGNUM  Глава Якутии Айсен Николаев 28 сентября подписал указ, в котором прописаны меры по достижению в республики экологического благополучия. Его приоритетной целью определено снижение возможных рисков, возникающих в связи с возрастанием антропогенного и техногенного воздействия на окружающую среду, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Текст указа опубликован на сайте регионального правительства.

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Обеспечить экологическое благополучие Якутии планируется с помощью увеличения в 1,5 раза территории республики, которая будет подвергаться экологическому надзору и мониторингу. Кроме того, ведущим на территории республики свою деятельность предприятиям и недропользователям указом предписывается повысить экологическую безопасность при осуществлении своей деятельности.

Правительству Якутии поручено усилить эффективность экологического надзора и мониторинга для выявления и пресечения нарушений природоохранного законодательства. В целом в природоохранной отрасли региона намерены провести цифровизацию: будет внедрена республиканская информационная система охраны окружающей среды и создан открытый интернет-портал «Экологический паспорт Якутии».

Госсобранию республики рекомендовано усилить работу по совершенствованию федерального и регионального законодательства, в том числе для совершенствования существующих и разработки новых методик расчётов ущерба окружающей среде и компенсационных выплат.

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Систему экомониторинга и надзора указ обещает оснастить материально-технической базой, в том числе вездеходной техникой и высокоточным химико-аналитическим оборудованием.

Отдельное внимание в указе уделено вилюйской группе районов Якутии. Состояние окружающей среды в них будет исследоваться отдельно и совместно с комплексным анализом состояния здоровья населения.

Открытию новых предприятий и началу добычи полезных ископаемых на территории республики теперь будет предшествовать оценка степени их воздействия на окружающего среду. Уже наносящие вред экологии хозяйствующие субъекты планируется стимулировать к внедрению экологически чистых технологий.

Доля жителей населённых пунктов Якутии, обеспечиваемых качественной питьевой водой, должна быть доведена до 55% (путём строительства и реконструкции водозаборных и водоочистных сооружений), биологические ресурсы должны использоваться рационально, уникальные северные и арктические экосистемы сохранены. С этой целью общая площадь охраняемых природных территорий, как прописано в документе, должна составлять не менее 1,1 млн кв.км. Планируется реализовать комплекс мер по сохранению исчезающих видов растений и животных, а также по восстановлении водных экосистем и их биологических ресурсов.

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Что касается твёрдых коммунальных отходов, то 36% из них в соответствии с указом должны утилизироваться, а 60% — обрабатываться. Будут также проводится мероприятия по рекультивации и ликвидации полигонов, на которых скапливается мусор. Условием достижения экологического благополучия в республике также ставится повышение экологической культуры и ответственности жителей региона.

При главе Якутии будет создан экологический совет, в котором будут сотрудничать представители органов власти разных уровней, в том числе федерального, а также делегаты от предприятий-природопользователей, образовательных и научных учреждений и институтов гражданского общества.

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Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 года несколько рек Якутии были сильно загрязнены золотодобытчиками и алмазодобывающей компанией АЛРОСА. Без питьевой воды остались жители нескольких районов республики, рыба в этих реках оказалась под угрозой вымирания. После размытия дамб дражных котлованов Иреляхского месторождения АЛРОСа воды в реке Вилюй была в течение месяца непригодной для питья, а подвоз воды в нужном количестве не осуществлялся, жаловались жители нескольких населённых пунктов. Ущерб за нанесённый вред экологии республики алмазодобывающая компания до сих пор не заплатила, не названа даже его сумма.

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