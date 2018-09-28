Джонсон: Великобритания находится в заведомо невыгодном положении по Brexit

Лондон, , 05:53 — REGNUM Великобритания находится в невыгодном положении на переговорах по выходу страны из состава Евросоюза, так как правительство Соединенного Королевства изначально демонстрировало нежелание осуществлять Brexit, заявил экс-глава британского МИД Борис Джонсон в своей статье для The Daily Telegraph.

По его словам, правительственный план по осуществлению Brexit является непопулярным среди британских избирателей, так как, по его мнению, является «духовным и нравственным унижением» страны. При этом Джонсон отмечает, что изначально британское правительство в переговорах с руководством ЕС наглядно демонстрировало нежелание выполнять самое важное требование — выход из таможенного союза и единого европейского рынка.

В качестве альтернативы Джонсон предлагает заключение соглашения с ЕС по канадскому образцу — наподобие Соглашения о всеобъемлющей зоне свободной торговле (CETA) между Евросоюзом и Канадой.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о неприемлемости досрочных выборов в стране. По ее словам, это противоречит национальным интересам, тогда как эти интересы сейчас сосредоточены на подписании выгодной сделки с Евросоюзом. При этом Мэй отметила, что выход из состава ЕС без сделки для Соединенного Королевства выгодней, нежели соглашение на условиях Евросоюза.

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