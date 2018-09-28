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Тегеран ответил на обвинения Нетаньяху: Ядерное оружие прячет не Иран

Политика

Зариф: У Израиля — реальный ядерный арсенал

Тегеран, 28 сентября 2018, 05:45 — REGNUM  Тайным хранением ядерного арсенала занимается не Иран, а Израиль, заявил 28 сентября иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф в Twitter.

https://twitter.com/JZarif/status/1045449559617531904

«Израиль — единственный режим в нашем регионе с «секретной» и «незадекларированной» программой ядерного вооружения, включающей «реальный ядерный арсенал», — заявил Зариф.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 сентября на 73-й сессии Генассамблеи ООН израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху обвинил Иран в тайном хранении сотен тонн ядерных материалов и призвал МАГАТЭ срочно приехать и уличить нарушителей так называемой ядерной сделки.

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Израиль и Иран
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