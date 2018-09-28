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Трамп назвал выступление Кавано в конгрессе мощным и честным

Политика

Теперь американский президент ждет вердикта сената

Вашингтон, 28 сентября 2018, 05:39 — REGNUM  Выступление кандидата в члены Верховного суда США Бретта Кавано в конгрессе является мощным, честным и захватывающим, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в своем Twitter.

«Судья Кавано показал Америке, почему я его выдвинул кандидатом (в члены Верховного суда США — прим. ИА REGNUM )». Его признания были мощными, честными и захватывающими. Стратегия демократов по поиску и уничтожению врагов является позорной, весь этот процесс является обманом и попыткой дискредитации. Сенат должен голосовать!» — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября Бретт Кавано давал показание в сенате конгресса США по обвинениям в сексуальном насилии и домогательствам. Под присягой Кавано отверг все обвинения и заявил, что он в студенческие годы просто любил пить пиво, а не домогаться беззащитных женщин.

Ранее в его адрес уже трое женщин выдвинули обвинения в сексуальном насилии. Все они утверждают, что это происходило на вечеринках с обилием алкоголя, где среди гостей был Кавано.

Читайте ранее в этом сюжете: Бретт Кавано под присягой отверг обвиняния в домогательствах

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