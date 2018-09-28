Песков ответил на заявление Порошенко о лживости российских СМИ

Москва, , 05:27 — REGNUM Нельзя ассоциировать все российские СМИ с «фейк-ньюс», заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в ответ на просьбу журналистов прокомментировать высказывание украинского президента Петра Порошенко.

«К сожалению, это (фейк-ньюс — прим. ИА REGNUM ) серьезное заболевание СМИ во всем мире, заслуживает общего внимания», — добавил Песков.

По его словам, называть все СМИ одного государства лживыми — неправильно. Песков высказал категорическое несогласие с таким поведением.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября президент Украины Петр Порошенко, направлявшийся на секцию «Действия в поддержку миротворчества» 73-й Генассамблеи ООН, ошибся дверью и случайно зашел в комнату, где вел переговоры министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

На просьбу журналистов прокомментировать этот инцидент, Порошенко отказался отвечать российским СМИ и назвал их «фейк-ньюс». Лавров же иронично прокомментировал произошедшее, заявив, что украинский президент, вероятно, перепутал переговорную с туалетом.

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