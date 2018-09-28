Путин прибыл в Таджикистан на саммит стран СНГ

Москва, , 05:12 — REGNUM Президент России Владимир Путин прибыл в Таджикистан для участия в саммите стран Содружества Независимых Государств (СНГ), сообщает пресс-служба Кремля.

Сообщается, что 27 сентября прошел торжественный ужин глав государств, на котором лидеры стран в неформальной обстановке обсудили различные вопросы.

Основная программа мероприятий запланирована на 28 сентября. Также запланированы личные встречи Путина с лидерами Киргизии и Таджикистана.

В основной программе саммита, помимо российского президента, примут участие лидеры Азербайджана, Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Молдавии, Узбекистана и Армении. Туркмения будет представлена вице-премьером страны.