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Путин прибыл в Таджикистан на саммит стран СНГ

Политика

Запланированы личные встречи Путина с лидерами Киргизии и Таджикистана

Путин прибыл в Таджикистан на саммит стран СНГ
Иллюстрация: Kremlin.ru
Владимир Путин в Душанбе

Москва, 28 сентября 2018, 05:12 — REGNUM  Президент России Владимир Путин прибыл в Таджикистан для участия в саммите стран Содружества Независимых Государств (СНГ), сообщает пресс-служба Кремля.

Сообщается, что 27 сентября прошел торжественный ужин глав государств, на котором лидеры стран в неформальной обстановке обсудили различные вопросы.

Основная программа мероприятий запланирована на 28 сентября. Также запланированы личные встречи Путина с лидерами Киргизии и Таджикистана.

В основной программе саммита, помимо российского президента, примут участие лидеры Азербайджана, Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Молдавии, Узбекистана и Армении. Туркмения будет представлена вице-премьером страны.

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