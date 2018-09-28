Россия готова поддержать Колумбию по мирным переговорам

Нью-Йорк, США, , 05:01 — REGNUM Поддержку Колумбии в международном сопровождении мирных переговоров готова оказать Москва, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с колумбийским коллегой Карлосом Ольмесом Трухильо, сообщили 28 сентября в пресс-службе МИД РФ.

Переговоры Лаврова и Трухильо состоялись 27 сентября «на полях» 73-й сессии Генасамблеи ООН в Нью-Йорке. Обсуждались вопросы двусторонних отношений, в частности сотрудничество в торгово-экономической и инвестиционной сферах.

«С.В.Лавров отметил прогресс в деле колумбийского мирного урегулирования, подчеркнул ключевое значение выполнения положений Итогового соглашения о мире, — сообщили в МИД РФ. — Подтвердил готовность России и далее оказывать поддержку Боготе в международном сопровождении мирных переговоров».

Напомним, в Колумбии много лет длится вооруженное противостояние: с центральными властями ведут войну Революционные вооруженные силы Колумбии (FARC), Армия национального освобождения, Народная армия освобождения и Революционная геваристская армия, — это левые формирования (формально считаются коммунистическими).

Кроме того, в стране действуют ультраправые вооруженные формирования, крупнейшее из которых — Объединенные силы самообороны Колумбии.

Отметим, что левые движения пользуются поддержкой Венесуэлы, в то время как правительственные силы — американской поддержкой. Так, после покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро он заявил, что нападение было организовано колумбийцами в американских интересах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 сентября Совбез ООН призвал правительство Колумбии и FARC продолжить «совместную работу» над установлением мира в стране. Совбез продлевает мандат Контрольной миссии ООН в Колумбии до 25 сентября 2019 года.

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